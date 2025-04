Militārā palīdzība ir apdraudēta. Tramps neplāno piegādāt Ukrainai jaunus ieročus

Eiropas amatpersonas apgalvo, ka nav pat saņēmušas garantijas, ka ASV turpinās dalīties ar izlūkdatiem par Ukrainu. Tas ir būtisks jautājums Ukrainas militārpersonām, jo ​​tiem nepieciešama izlūkinformācija, lai dotu triecienus pa Krievijas spēkiem un infrastruktūru. "The New York Times" vēsta, kad Baltais nams šodien runā par savām attiecībām ar Ukrainu, tas parasti attiecas uz to, ko tas saņem, nevis uz to, ko tas plāno dot.