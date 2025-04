Tramps vairāk nekā 70 valstīm pieprasīs izolēt Ķīnas ekonomiku

Viens no šādas pieejas autoriem ir ASV finanšu ministrs Skots Besents. Ar līdzīgiem pasākumiem viņš cer vājināt Ķīnas ekonomiku, izolēt to un piespiest iet uz piekāpšanos tirdzniecības karā ar ASV. Pēc WSJ datiem, Besents plānu Trampam prezentēja 6. aprīlī tikšanās laikā prezidenta rezidencē Floridā, raksta "The Moscow Times".