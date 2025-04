Baltkrievijā pietrūkst darba spēka: Lukašenko ierosina uzņemt pakistāniešus

Lukašenko iecere raisa satraukumu kaimiņos esošajās valstīs un ne bez iemesla. Kopš 2021.gada tūkstošiem nelegālo imigrantu, pamatā no Tuvajiem Austrumiem, mēģina no Baltkrievijas iekļūt Eiropas Savienībā (ES), nelikumīgi šķērsojot Polijas robežu. Līdzīgu spiedienu, lai gan ne tik vērienīgu, pieredz arī Lietuva un Latvija, kā arī Somija. Nelegālo imigrantu uzplūdus organizē Baltkrievija un Krievija, izmantojot to kā hibrīdkara metodi.