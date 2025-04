Tusks paziņo, ka Polija vairs nebūs "naiva" Ukrainas jautājumā

Iepriekš Polijas lauksaimniecības komisārs Mihals Kolodzeičaks paziņoja, ka Varšava varētu iegādāties vai nomāt no Ukrainas Odesas ostu uz 50 gadiem. Pēc viņa teiktā, tas dotu Polijai tiešu izeju uz Melno jūru. Tāpat Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis runāja par to, ka Polija negrasās sūtīt uz Ukrainu savus miera uzturētājus. Viņš paskaidroja, ka to varētu izmantot Krievijas propaganda.