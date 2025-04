Ministrs to nosauca par "izgāšanās" stratēģiju un lika noprast, ka bloka izjaukšanas jautājums joprojām ir aktuāls. No viņa viedokļa, NATO, kā arī cita "Eiroatlantiskā struktūra" - EDSO "cieta neveiksmi", nespējot "nostiprināt drošību un stabilitāti", raksta "The Moscow Times".