“Esi vīrietis, pievienojies armijai!” – ķīniešu sociālajos tīklos izplatās Krievijas armijas propagandas reklāmas, vēsta medijs

Tomēr Zelenska apsūdzības ar katru brīdi izskatās pamatotākas. “The Guardian” ir ievērojis, ka sociālajos tīklos, piemēram, tādā kā “Douyin”, kas ir līdzīgs “TikTok” lietotnei, joprojām izplatās Krievijas propagandas video. Daudzos no šiem video apsolītās prēmija izklausās visai pievilcīgas – no 60 000 līdz 200 000 CNY (no aptuveni 6749 līdz 23 622 EUR), un alga mēnesī ir aptuveni 18 000 CNY (aptuveni 2247 EUR). Vienā populārajā video krievu “ietekmētāja” ķīniešu valodā stāsta par visām priekšrocībām, piemēram, pabalstiem, medicīnisko aprūpi un augstu atalgojumu, ko ķīnieši var gūt, pievienojoties Krievijas armijai.