"Vairākas dienas, gandrīz nedēļu, mēs esam novērojuši gandrīz divkāršu ienaidnieka uzbrukumu skaitu visos galvenajos virzienos frontes līnijā. Varu teikt, ka prezidentam ir pilnīga taisnība un šī ofensīva faktiski jau ir sākusies," norādīja Sirskis, atsaucoties uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska brīdinājumiem par to, ka Krievija gatavo ofensīvu Harkivas un Sumu apgabalos.



Tāpat Maskava šobrīd ir tuvu tam, lai pilnībā izspiestu Ukrainas spēkus no Krievijas Kurskas apgabala, kurā Ukrainas karaspēks aizvadītā gadā sagrāba gandrīz 1400 kvadrātkilometru lielu platību, lai sarunās par kara izbeigšanu izmantotu to kā kaulēšanās līdzekli. Tomēr Zelenskis pirmdien apstiprināja, ka Ukrainas spēki atrodas arī blakus esošajā Krievijas reģionā Belgorodā.