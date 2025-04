"Nirēja pirmais komentārs pēc izniršanas - šī pieredze ir šausminoša," ASV ģenerālmajors niansēs pastāsta par operāciju Pabrades poligonā

Tomēr, pēc ģenerālmajora teiktā, rīkoties vajadzēja ātri, jo bruņumašīna grimusi arvien dziļāk - ja tā netiktu atrasta aizvadītajā nedēļā, iespējams, to vairs nebūtu izdevies izvilkt. "Šie lieliskie nirēji nira dziļi dūņās. Viņi strādāja visu nakti gandrīz līdz sešiem no rīta. Viņu maskas plaisāja no ūdenī esošās dīzeļdegvielas, kad viņi mēģināja noteikt bruņumašīnas atrašanās vietu."