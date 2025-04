Amerikāņi "TikTok" izsmej frančus, bet beigās paši atraujas

Trends radās, pateicoties dziedātājas Lady Gaga 2009. gada hitam "Bad Romance". Dziedātāja dzied: “I want your love, and I want your revenge / I want your love, I don't wanna be friends” (es gribu tavu mīlestību un es gribu tavu atriebību, es gribu tavu mīlestību, bet es negribu būt par draugiem). Kāds pamanīja, ka vārdu "friends" (draugi) var ļoti labi aizvietot ar vārdu "French" (francūzis).