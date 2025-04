Ķīna sāk militārās mācības ap Taivānu un tās prezidentu nosauc par "parazītu"

Ķīnas militārie spēki pēc mācību paziņošanas izplatīja vairākus propagandas video, kuros redzami Ķīnas karakuģi un iznīcinātāji, kas ielenc Taivānu, galvaspilsēta Taibeja tiek tēmēta no augšas, un militārās vienības patrulē pilsētu ielās. Viens no video, kas nosaukts "Aizveroties" parādīja Ķīnas spēkus, kas apņem salu. Nākamais video ar nosaukumu "Čaula" attēloja Taivānas prezidentu kā zaļu kukaini, kurš izplata "parazītus" visā salā, ar uzrakstiem: "Parazīts indē Taivānu. Parazīts iztukšo salu. Parazīts dzenas pēc pašiznīcināšanās." Trešajā video ar nosaukumu "Pakļaut dēmonus un uzvarēt ļaunumu" bija attēlots Sun Vukuns — burvju pērtiķu karalis no dinastijas Minga epopejas "Ceļojums uz Rietumiem", kā viņš redzams populārajā videospēlē "Black Myth: Wukong".