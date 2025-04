"Šie cilvēki neatgriezīsies dažādās Krievijas daļās, lai vāktu kukurūzu," Baltijas valstis bažījas par situāciju pēc uguns pārtraukšanas Ukrainā

Kā raksta "Financial Times", Igaunija, Latvija un Lietuva ir nobažījušās, ka Maskava neapstāsies Ukrainā un norāda, ka Kremlis jau iezīmējis plānus palielināt militāro ražošanu un izvietot papildu karaspēku gar to robežām. "Mēs visi saprotam, ka tad, kad karš Ukrainā tiks apturēts, Krievija ļoti ātri pārdalīs savus spēkus. Tas nozīmē, ka draudu līmenis arī ļoti strauji pieaugs," intervijā "Financial Times" paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.