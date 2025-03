Medijs: pirms kara sākuma Krievijā tika ievesta skaidra nauda 12 miljardu ASV dolāru vērtībā, taču iemesls nav skaidrs

Saskaņā ar šiem (iespējams, nepilnīgajiem) datiem, vēsta “Meduza”, no 2022. gada 11. janvāra līdz 23. februārim nauda tika pārvadāta kopumā 272 reizes, no kurām 189 gadījumos pasūtītājs bija “Raiffeisen”. Vidēji tika pārvadāti 53 miljoni dolāru, savukārt iepriekšējo piecu gadu laikā – 13,4 miljoni. Skaidrā nauda tika vesta no Eiropas valstīm, tostarp Šveices un Lielbritānijas, kā arī no ASV un Honkongas.