"Daudzi saka, ka pati vainīga, bet padomājiet par sāpēm." Dubaijā smagi savainotās modeles lietu cenšas noklusināt

Kā ziņo avoti, blondīne nokritusi no liela augstuma pēc ballītes ar vietējiem bagātniekiem. Modeles ķermenis bija tik sakropļots, ka viņu identificēja tikai pēc tetovējumiem. Pastāv pieņēmums, ka no Marijas vienkārši gribējuši tikt vaļā. Tagad Kovaļčuka ir komā - viņa guļ kādas Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) slimnīcas reanimācijā. Viņai līdzās bez izņēmuma atrodas mamma Anna, kura atlidojusi no Ukrainas.