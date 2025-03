Vai Baltijas valstis būs nākamais Putina mērķis? Reģions stiprina drošību, raugoties uz ASV ar bažām

Robeža starp Igauniju un Krieviju sniedzas no ziemeļiem uz dienvidiem. Narvu no Ivangorodas, kas atrodas Krievijas pusē, atdala tāda paša nosaukuma upe. Tās krastos stāv viduslaiku cietokšņi: viens zem Krievijas karoga, otrs zem Igaunijas karoga. Starp tām ir tilts, viena no pēdējām vēl atvērtajām gājēju pārejām starp Eiropu un Krieviju.