Cilvēka evolūcijā varētu būt izlaists kāds posms. Spānijā atklāts vēl nezināms eiropietis

Atradums uziets 2022. gadā 16 metru dziļumā alā netālu no Burgosas Spānijas ziemeļos, tie ir apmēram 80% no sejas kreisās puses, ieskaitot daļu vaiga kaula un no augšžokļa ar daļu no deguna. Šī viena no senākajām Eiropā zināmajām cilvēka fosilijām.