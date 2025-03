Par Donalda Trampa miesassargu kļūst britu varonis, kurš izglāba cilvēkus Nairobi terora aktā

2024. gada 13. jūlijā Pensilvānijas štatā, Batleras pilsētā, notika atentāta mēģinājums pret Donaldu Trampu viņa priekšvēlēšanu mītiņā. Uzbrucējs no paaugstinātas pozīcijas ārpus mītiņa norises vietas atklāja uguni skatuves virzienā. Lode izgāja cauri Trampa labās auss augšējai daļai. Pēc apšaudes Tramps tika aizvests no skatuves, bet pēc medicīniskās palīdzības sniegšanās slimnīcā to uzreiz pameta. Uzbrucējs nogalināja vienu mītiņa dalībnieku un smagi ievainoja divus citus. Slepenā dienesta aģenti uzreiz neitralizēja šāvēju.