"Lai Ukrainas karavīri izdzīvotu, viņiem jāpadodas!" Putins reaģē uz Trampa lūgumu, kamēr Kijiva noliedz aplenkuma esamību

Ukrainas ģenerālštābs savā paziņojumā, kas tika publicēts viņu mediju kanālos, norādīja: "Ziņojumi par it kā Ukrainas vienību aplenkumu Kurskas reģionā ir nepatiesi un izdomāti no Krievijas puses politiskās manipulācijas nolūkos, lai izdarītu spiedienu uz Ukrainu un tās partneriem. Mūsu vienībām nav draudu no aplenkuma."