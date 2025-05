20. gadsimta asinis stindzinošās slepkavības Ņūorleānā - vainīgais joprojām nav zināms

Viens no cietušajiem ir arī Džozefs Romano. 1918. gada augustā viņa divas māsasmeitas Paulīna un Marija Bruno pamodās no trokšņa. Viņas ieskrēja tēvoča istabā un pieķēra no notikuma vietas bēgošu slepkavu. Romano tika smagi ievainots un divas dienas vēlāk nomira no smagas galvas traumas sekām. Slepkavības pēkšņi apstājās 1918. gada beigās, bet 1919. gadā atsākās, šoreiz upuri bija ārpus Ņuorleānas.