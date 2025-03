ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs ir ceļā uz Krieviju, lai vestu iespējamas pamiera sarunas

Jāpiemin, ka aizvadītā mēneša laikā Trampa un Putina komunikācija bijusi arkārtīgi koverģenta un viena otru papildinoša. Piemēram, nesen Putins atklāja savu jauno propagandas pozīciju: “Apturēsim nāves Ukrainā!”, uzdrošinoties sevi pozicionēt kā to, kurš darīja visu, lai izvairītos no upuriem Ukrainā. Tikmēr Tramps, izmantojot to pašu retorisko metodoloģiju, apgalvoja ukraiņiem, ka “karš Ukrainā nebija labs karš”. Turklāt Trampa administrācija gāja pat tālāk, uzsverot, ka “karu vēlas Ukraina, nevis Krievija”.