Republikāņi cer grozīt ASV konstitūciju, lai Trampa dēls Barons varētu mantot prezidenta amatu. Legāli kandidēt viņš drīkstētu tikai 2044. gadā

Tēva un dēla tandēms Baltajā namā ASV vēsturē jau ir bijis divas reizes. Džons Adamss (1735-1826) bija otrais prezidents no 1797. līdz 1801. gadam, bet viņa dēls Džons Kvinsijs Adamss (1767-1848) bija sestais prezidents no 1825. līdz 1829. gadam. Savukārt Džordžs Herberts Vokers Bušs (1924-2018) bija 41. prezidents no 1989. līdz 1993. gadam, bet viņa dēls Džordžs Vokers Bušs (1946) — 43. prezidents no 2001. līdz 2009. gadam.