Britu rokmūzikas leģenda Ozijs Osborns iestājas par Latvijas bebriem un asi kritizē medniekus

Saņemot asu kritiku no Osborna, medību organizators Prentiss viņam atbildēja ar ironiju: "Dīvaini dzirdēt šādus pārmetumus no cilvēka, kurš uz skatuves nokoda dzīva sikspārņa galvu. Latvijā bebru populācija ir ļoti augsta, un to medības ir pilnīgi legālas. Tie nodara kaitējumu mežsaimniecībai, kas ir viena no mūsu valsts svarīgākajām nozarēm. Tāpēc populācija ir jākontrolē, un mēs ar prieku uzņemam ārvalstu medniekus."