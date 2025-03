"Ryanair" pasažieri iestrēguši uz nakti Spānijā, jo visi lidojumu dispečeri devušies mājās

Kā raksta "The Independent", "Ryanair" reiss RK3209 lidojis no Malagas (Spānija) uz Mančestru (Lielbritānija) vēlu sestdienas, 2025. gada 8. marta, vakarā. Aptuveni stundu vēlāk, lidmašīnai lidojot virs Spānijas pilsētas Bilbao, kapteinis mainīja maršrutu, jo vienam no pasažieriem bija nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība uz zemes.