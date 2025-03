22 gadu vecumā mūžībā devies Luksemburgas princis Frederiks

"Pagājušajā piektdienā, 28. februārī, kas ir "Reto slimību diena", mūsu mīļais dēls pasauca mūs savā istabā, lai ar katru no mums pēdējo reizi parunātu. Frederiks atrada spēku un drosmi atvadīties no ikviena no mums... Pēc tam, kad viņš mūsu ģimenei dāvāja savus pēdējos vārdus – dažus laipnus, dažus gudrus, dažus pamācošus – īsteni Frederikam raksturīgā stilā, viņš mums atstāstīja kādu ģimenē labi zināmu joku," norāda princis Roberts.