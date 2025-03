Sīrijas līderis aicina uz nacionālo vienotību un mieru

"Šis Sīrijas konfliktā ir viens no lielākajiem slaktiņiem," sacīja SOHR vadītājs Rami Abdurrahmans, izsakoties par pēdējo dienu alavītu slepkavībām. Cilvēki no Sīrijas bēg uz Libānu, apliecināja Libānas parlamenta deputāts Haidars Nasers. Libānas parlamenta divas vietas rezervētas alavītiem, un Nasers ieņem vienu no tām.