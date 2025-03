Sešas lietas, kas Trampa tarifu dēļ kļūs dārgākas...

ASV katru gadu importē apmēram trešdaļu no sava mīkstās koksnes zāģmateriāla no Kanādas, un šis būtiskais būvmateriāls tiks skarts ar Trampa ierosinātajiem tarifiem. Tramps ir teicis, ka ASV ir "vairāk koksnes nekā mēs jebkad izmantojam". Tomēr Nacionālā māju būvētāju asociācija aicinājusi prezidentu izslēgt būvmateriālus no ierosinātajiem tarifiem "tāpēc, ka tie kaitīgi ietekmē mājokļu pieejamību".