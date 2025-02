Izraēlas ministrs: mūsu karavīri uz nenoteiktu laiku paliks Libānas dienvidos

"Tur ir buferzona. Tas nebija viegli, bet es aizstāvēju savu viedokli, un mēs saņēmām zaļo gaismu no Savienotajām Valstīm," klāstīja Kacs. "Mēs viņiem iedevām karti, un mēs paliekam uz nenoteiktu laiku - tas ir atkarīgs no situācijas, nevis no laika."