Ārlietu ministre: Putins miera sarunās centīsies panākt to, ko nespēja Ukrainas karā

Baiba Braže pirmdien intervijā aģentūrai "The Associated Press" norādīja, ka šī ir intensīvas diplomātijas nedēļa starp Eiropu un Amerikas Savienotajām Valstīm pēc tam, kad prezidents Donalds Tramps apgrieza ASV politiku ar savu lēmumu rīkot tiešas sarunas ar Krieviju, izslēdzot Ukrainu un tās Eiropas sabiedrotos no sākotnējām diskusijām.