Pirms tam savu ierasto indīgo repliku izteica slavenā Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālā runassieva Marija Zaharova, kura atvienošanos no BRELL nosauca par Baltijas valstu un to tautu iznīcināšanas turpināšanu. Komentējot Eiropas Komisijas prezidentes Urzulas fon der Leienas teikto, ka šis Baltijas valstu lēmums ir “brīvība no draudiem un šantāžas”, viņa paziņoja, ka Baltijas valstis jau ir piedzīvojušas “brīvību” no zinātnes un izglītības, suverenitātes un attīstības.”