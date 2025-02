ASV: pie valdības noslēpumiem ticis 19 gadus vecs jaunietis, kura pagātne biedē daudzus…

Valsts departamenta Diplomātisko tehnoloģiju birojs kalpo kā IT centrs visam Valsts departamentam un uztur datus un sakarus, kas ienāk no ASV diplomātiskajiem posteņiem visā pasaulē, ziņo "Daily Mail". Daži Valsts departamenta darbinieki ar bažām uztvēruši faktu, ka Korstins ir ticis pie šādas informācijas. "Tas ir bīstami," laikrakstam "The Washington Post" par Koristinu sacīja kāda anonīma ASV amatpersona, raksta "Daily Mail". Viņa arī pauda nožēlu par to, kā Koristins varētu iegūt kompromitējošus materiālus par citām valstīm un diplomātiskajām aktivitātēm. Anonīmais avots, kurš pazīst Koristinu, pauda "The Post", ka, lai gan 19 gadus vecā jaunieša tehniskās spējas ir atbilstošas, viņa piekļuve tik ļoti iekārotam materiālam pēc tik īsa darba laika DOGE rada bažas.