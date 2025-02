Izgāztuvē turpina meklēt Krievijas lielpilsētas Samaras eksmēra Tarhova un viņa sievas līķu fragmentus. Iespējams, tie izšķīdināti skābē

Viktors Tarhovs 2000. gadā mēģināja kļūt par Samaras apgabala gubernatoru, taču palika otrajā vietā. Viņš bija Samaras mērs no 2006. līdz 2010. gadam, kļūstot par trešo mēru pilsētas vēsturē. Pēc zaudējuma vēlēšanās viņš pievērsās uzņēmējdarbībai, bet 2022. gadā pārcēlās uz dzīvi Norvēģijā. 2022. gada decembrī viņa meitai Ludmilai, kas vadīja privāto lidmašīnu ražošanas uzņēmumu “Samara VVV-Avia”, piesprieda septiņu gadu ieslodzījumu, atzīstot par vainīgu 200 miljonu rubļu izspiešanā no apgabala domes deputāta Aleksandra Miļejeva, kuru dēvēja par vietējo “degvīna karali”. Interesanti, ka Ludmilas bijušais vīrs bija vietējās noziedznieku aprindās pazīstams ar iesauku “Lords” no Novokuibiševas noziedzīgā grupējuma, un viņam 2010. gadā piesprieda 7 gadu ieslodzījumu par naftas zagšanu.