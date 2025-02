Medijs: Eiropas valstis apspriež iespējamos soļus pret Krievijas "ēnu floti" Baltijas jūrā

Saskaņā ar "Politico" rīcībā esošo informāciju Krievijas "ēnu flotē" varētu būt līdz pat 17% no visiem pasaules naftas tankkuģiem. Vides pētījumu grupas "Centre for Research on Energy and Clean Air" (CREA) Eiropas un Krievijas nodaļas vadītājs Aizeks Levijs lēš, ka aptuveni 80% Krievijas jēlnaftas šobrīd tiek transportēti ar "ēnu flotes" tankkuģiem. Tomēr, pēc ekspertu domām, nebūs viegli īstenot praksē plānus, kas vērsti pret Krievijas "ēnu floti", jo šādi pasākumi saistīti ar lielām izmaksām, apgrūtinošu loģistiku un nepieciešamību pretdarboties Maskavas un citu valstu, zem kuru karogiem kuģo tankkuģi, atbildes pasākumiem.