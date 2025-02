Ziemeļkorejas “studenti” vai tomēr strādnieki? Tūkstošiem ieceļo Krievijā

Lai gan 13 000 Ziemeļkorejas strādnieku neatrisinās Krievijas ekonomiskās problēmas, "Institute for the Study of War" analītiķi norāda, ka šīs ierašanās varētu būt tikai sākums plašākiem darba spēka pieplūdumiem, kas būtiskāk varētu mazināt Krievijas darbaspēka deficītu.