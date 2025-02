Kā tev šādas sociālās garantijas, Īlon Mask? Kāpēc Eiropa nesteidzas kļūt par Ameriku

Eiropas un ASV sociāli ekonomiskās sistēmas sāka atšķirties pēc Otrā pasaules kara. Pēc kara cietušās Eiropas valstis atjaunojās no jauna uz valsts izdevumu rēķina, kuru īpatsvars IKP sāka strauji pieaugt, turklāt šis pieaugums turpinājās vēl piecus gadu desmitus. Arī ASV valsts izdevumi strauji auga, taču sociālā atbalsta programmas tika pieņemtas ar čīkstēšanu (viens no nedaudzajiem veiksmīgajiem piemēriem ir prezidents Lindons Džonsons, kurš 1965. gadā iedarbināja medicīnisko apdrošināšanu mazturīgajiem un pensionāriem, kā arī reformēja izglītību), daudz vairāk budžeta līdzekļu tika tērēts Vjetnamas karam. Robu sociālajā sektorā sākušas aizpildīt privātas kompānijas. Piemēram, medicīna ASV kļuvusi par biznesu, kas novedis pie izdevumu pieauguma: tagad 31% no visas naudas veselības aprūpei aiziet peļņas gūšanai un birokrātijai, nevis ārstēšanai. Tāpēc spriest pēc formālām pazīmēm (izdevumu daļa IKP) ne vienmēr ir ērti: šie izdevumi var būt lieli, bet rezultātā kļūst par daļu no privāto kompāniju virspeļņas, kuras savukārt ir ieinteresētas samazināt savas izmaksas, raksta "The Insider".