Deportācijas, cīņa pret dzemdību tūrismu un “dzimumu skaita ierobežošana” – ko pirmajās nedēļās sadarījis ASV prezidents Donalds Tramps?

Pirmais oficiāli ieceltais jaunās valdības ministrs bija Marko Rubio. Viņš ieņēmis valsts sekretāra amatu un viņa pirmā vizīte šim postenim netradicionāla - tieši pa Latīņamerikas valstīm. Viens no galvenajiem turnejas jautājumiem ir emigrācija - piemēram, no tādām valstīm kā Gvatemala un Salvadora. Par to, ka Rubio šim jautājumam veltīs nozīmīgu daļu sava laika, liecina viena no pirmajām vēstulēm, ko viņš adresēja padotajiem uzreiz pēc savas kandidatūras apstiprināšanas Kongresā. Rubio nelegālo migrāciju raksturoja kā vienu no laikmeta galvenajām problēmām un paziņoja, ka gatavs vest pārrunas par nelegālo emigrantu izsūtīšanu.