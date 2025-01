Holokausta upuru piemiņas diena: veltījums sešiem miljoniem upuru

Hermane stāstīja par sava tēva dzīvi, sākot no skološanās Franča Lista akadēmijā Budapeštā līdz koncertiem uz Eiropas prestižākajām skatuvēm. Pēc bēgšanas uz Beļģiju un Franciju viņu 1944. gada aprīlī arestēja Tulūzā un nogādāja Dransī nometnē netālu no Parīzes. No turienes viņu deportēja uz Kauņas koncentrācijas nometni Lietuvā. Viņam izdevās no vilciena izmest zīmīti ar lūgumu glābt viņa Galjāno čellu. Zīmīti atrada un nosūtīja viņa radiniekam, kuram izdevās Galjāno čellu apmainīt pret mazāk vērtīgu instrumentu un aizbēgt ar čellu uz muguras. “Mēs nezinām, kas notika tālāk, bet no 900 ieslodzītajiem pēc kara atgriezās tikai daži,” stāstīja K. Hermane.