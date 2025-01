Tramps apsūdz Baidena administrāciju, ka tā "pameta" "Starliner" apkalpi kosmosā

Trampa ieraksts radīja iespaidu, ka pats Masks dosies kosmosā, radot plašu neskaidrību par to, kas tiek plānots. Divi astronauti, Barijs "Bučs" Vilmors un Sunita Viljamsa, kuri atrodas Starptautiskajā kosmosa stacijā, var atgriezties uz Zemi jebkurā laikā, kad NASA to izlems, atgriežoties atpakaļ “SpaceX Crew Dragon” kapsulā, kas pagājušajā septembrī nogādāja divus (“Crew 9” komandieri Niku Heigu un kosmonautu Aleksandru Gorbunovu) no četriem apkalpes locekļiem Starptautiskajā kosmosa stacijā, atstājot divas brīvas vietas tieši Vilmoram un Viljamsai.