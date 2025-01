“Šis ir tāds nopietns jautājums, kam ir ļoti dziļa priekšvēsture. Es kopā ar kolēģiem vēsturniekiem no Krievijas Vēsturiskās biedrības esmu ierosinājis apspriest šo [Ukrainas teritoriju piederības] tēmu, bet no vēsturiskā skatpunkta. Un mēs to noteikti izdarīsim. Un mēģināsim uzaicināt vēsturniekus no citām valstīm – no Polijas, Ungārijas un Slovākijas,” Krievijas aģentūrai TASS pavēstīja Nariškins.