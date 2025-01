Afrikānis brauca vieglā peļņā uz ārzemēm, bet kļuva par okupantu dzīvo vairogu

2022. gada martā Nigērijas žurnālists Filips Obadži ASV izdevumā "The Daily Beast" rakstīja, ka uz Krieviju devušies aptuveni 200 tā dēvēto melno krievu, bijušie nemiernieki no Centrālāfrikas Republikas, kurus apmācījis Vagner. Kamēr prokuratūra to noliedz, Obadži vēstīja, ka pēc Krievijas parauga savervēti arī cietumnieki, tostarp par smagiem noziegumiem notiesātie.