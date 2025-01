Izraēla atliek savu karavīru izvešanu no Libānas dienvidiem

Mediji ziņo, ka Izraēla lūgusi Vašingtonai 30 dienu pagarinājumu sākotnējam termiņam, kas beidzas svētdien. ASV ir viena no valstīm, kas uzņēmusies uzraudzīt pamiera vienošanās īstenošanu. Vienošanās tika panākta novembra beigās un paredz, ka "Hizbollah" atkāpsies uz ziemeļiem no Litani upes, apmēram 30 kilometrus no robežas, un likvidēs savu militāro infrastruktūru Libānas dienvidos. Saskaņā ar vienošanos, Izraēlas armijai atkāpjoties, Libānas armija un ANO miera uzturētāji izvietosies Libānas dienvidos.