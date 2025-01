Politologs: Trampam ir trīs sviras, kā ietekmēt Putinu

Pirmajā vietā pēc visiem līgumiem, ekonomiskā sadarbība - ASV, otrajā - Eiropas Savienība. Krievija, atgādināšu, ir 18. - 20. vietā Ķīnas tirdzniecības apritē. (..) Proti, no vienas puses - konkurence, bet daudzmaz adekvāta sadarbība ar Rietumiem. Ja tomēr Ķīna to nevēlas, ja tā grib palīdzēt Krievijai - super. No otras puses, tai ir lēta nafta un gāze, bet maksimālās Trampa, Eiropas Savienības sankcijas, Rietumu tirgu slēgšana, neiespējamība tur tirgoties, strādāt un būtībā neiespējamība sagatavoties kaut kādai aktīvai rīcībai pašai Ķīnai. Jo nauda Ķīnai šobrīd ir vajadzīga.