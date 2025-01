"The Insider" pētnieciskais žurnālists Hristo Grozevs norāda, ka universitāte apmāca no Krievijas okupētajām teritorijām savervētos Ukrainas pilsoņus, kuriem krimināla pagātne. Otra apmācāmo kategorija ir izceļotāji no Latīņamerikas, no kuriem daļa agrāk mācījās Krievijā un tika savervēti, bet citi, piemēram, venecuēlieši un kubieši, īpaši ieradās uz šādu apmācību. Trešajā kategorijā ir izceļotāji no Afganistānas. 2023. un 2024.gadā GRU savervēja "ļoti daudz" afgāņu jauniešu diversiju veikšanai Eiropā, nosūtot viņus uz turieni kā bēgļus, pavēstīja Grozevs.