Trampa imperiālisms. Ko topošais ASV prezidents jau paguvis sadarīt pirms inaugurācijas?

Tajā pašā laikā ASV vēstnieks Dānijā Obamas administrācijas laikā un līdzšinējās viceprezidentes Kamalas Herisas kampaņas finanšu direktors Rufuss Gifords norāda, ka Grenlandes pārņemšana nebūt nav tik vienkārša, kā Tramps, iespējams, to iedomājas. Pirmkārt, jebkurš Dānijas premjerministrs, kas pieļautu Grenlandes zaudēšanu uz mūžīgiem laikiem, kļūtu par izsmiekla objektu, apgalvo Gifords, piebilstot, ka grenlandieši, iespējams, nemaz nevēlas atteikties no sava priviliģētā stāvokļa, ko viņi bauda Dānijas sastāvā. Viņš tomēr atzīst, ka pastāv "zināmas bažas par ķīniešu ietekmi Grenlandē", taču "vienīgais iemesls, kāpēc sacīt, ka nacionālās drošības apsvērumu dēļ Grenlandei jāpieder amerikāņiem, ir draudi izstāties no NATO". "Tas ir visbiedējošākais," uzsver Gifords.