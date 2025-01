"Hitlers bija komunists!" Vācijas radikāli labējās partijas līdere intervijā ar Īlonu Masku nāk klajā ar negaidītām atziņām

Daudzi vēsturnieki izteikušies, ka partija ar šādiem apgalvojumiem cenšas pārrakstīt vēsturi. Ievērojamais Vācijas vēsturnieks Maikls Vilts, kurš specializējas Trešā reiha vēsturē, Veidelas apgalvojums nodēvējis "par absurdiem". "Hitlers jau no paša sākuma cīnījās pret marksismu, un viņš jau 1933. izveidoja koncentrācijas nometnes, kurās spīdzināja un nonāvēja komunistus, sociāldemokrātus un sociālistus. Grāmatas "Becoming Hitler: The Making of a Nazi" autors Tomass Vēbers norāda, ka "Hitlers bija antisemīts un rasists", kamēr "komunisti sevi [vismaz] pozicionēja kā vienlīdzīgu sabiedrību".