Tallinā sniegputenis paralizē aviācijas satiksmi: lidmašīnas novirzītas uz Rīgu

Tas vēsta, ka uz Rīgu novirzīts Vācijas aviokompānijas "Lufthansa" reiss no Frankfurtes un Polijas lidsabiedrības LOT reiss no Varšavas. Atcelti arī vairāki izlidojošie reisi, to vidū arī Latvijas aviokompānijas "airBaltic" reiss uz Viļņu, liecina informācija Tallinas lidostas vietnē.