Uzbrukums sākts no ukraiņu bāzes Sudžā, netālu no Berdinas un Boļšoje Soldatskoje ciemiem, kas ir vietējais rajona centrs ceļā uz Kurskas pilsētu. Ukrainas augstākā amatpersona Andrijs Kovaļenko, kas valstī atbild par dezinformācijas apkarošanu, svētdien vietnē "Telegram" vēstīja, ka "krievi uzbrukumu neesot gaidījuši, un viņiem patlaban tiek uzbrukts no vairākām pusēm".