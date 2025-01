Krievija Trampa komandas piedāvājumus kara beigām nosauc par "neinteresantiem"

Šobrīd Trampa padomnieki piedāvā vismaz trīs variantus, kā beigt karu Ukrainā, iepriekš stāstīja avoti Reuters. Viens no tiem pieder topošajam specpārstāvim Ukrainā Kitam Kellogam. Tas ir piespiest Ukrainu un Krieviju atsākt sarunas, izmantojot palīdzību Kijevai no ASV kā spiediena sviru uz Maskavu. Paredzēta kaujas darbību iesaldēšana frontes līnijā sarunu sākumposmos un atteikšanās no Ukrainas uzaicināšanas NATO 10 gadu laikā.