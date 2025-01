Zelenska birojā paziņo, ka Krievija nav pietiekami samaksājusi par karu

Putins pirms tam teica, ka ir gatavs tikties ar Trampu, kā arī sarunām ar Kijivu un kompromisiem. Jūnijā viņš izteica nosacījumus uguns pārtraukšanai un miera dialoga uzsākšanai ar Kijivu. Toreiz Putins pieprasīja Ukrainai izvest karaspēku no Luhanskas, Doneckas, Zaporižjes un Hersonas apgabala, atteikties no iestāšanās NATO un apstiprināt bezkodolu statusu. Turklāt Rietumvalstīm ir jānoņem sankcijas Krievijai un jāatzīst Krimas un četru Ukrainas apgabalu aneksija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis to nosauca par kārtējo ultimātu un atteicās to apspriest.