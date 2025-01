Miris bijušais Igaunijas prezidents Arnolds Rītels...

1991.gadā viņš ieguva lauksaimniecības zinātņu doktora grādu. 1991.-1992.gadā Rītels bija Konstitucionālās asamblejas loceklis, no 1995. līdz 2001.gadam - parlamenta deputāts. No 1995. līdz 1997.gadam viņš bija Rīgikogu priekšsēdētāja vietnieks. No 2001. līdz 2006.gadam Rītels bija Igaunijas prezidents.