"Vilkšanas sliede ir desmitiem kilometru gara!" Somijas varasiestādes nākušas klajā ar paziņojumu par Baltijas jūrā pārrauto kabeli

Atbilstoši provizoriskajai informācijai "Eagle S" braucis ar nenostiprinātu enkuru. "Eagle S" kuģo ar Kuka salu karogu, un kā norāda britu jūrniecības izdevums "Lloyd's List", tas ir krievu "ēnu flotes" kuģis. "Ēnu flote" tiek izmantota naftas pārvadāšanai no valstīm, kas pakļautas sankcijām. "Ēnu flote" tiek izmantota naftas pārvadāšanai no valstīm, kas pakļautas sankcijām. Saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju bojājumi nodarīti ar kuģa "Eagle S" enkuru, kuru Somijas policija vēl nav atradusi, vēsta Igaunijas ziņu aģentūra BNS. Kad no jūras tika celts enkurs, no ūdens tika izceltas tikai enkura ķēdes.