NATO ģenerālsekretārs: Krievijas apdraudējums ilgtermiņā pieaug, ja netiek stiprināta aizsardzība

Zelenskis nesen kritizēja Šolca par to, ka viņš runājis ar Krievijas diktatoru Vladimirui Putinu pa telefonu. Viņš ir arī vairākkārt paudis neizpratni par to, ka Šolcs atsakās piegādāt Vācijā ražotās raķetes "Taurus", ar kurām varētu uzbrukt dziļi Krievijas teritorijā. Šolcs ir izslēdzis to piegādi neatkarīgi no citu NATO sabiedroto lēmumiem, apgalvojot, ka tas radītu lielu eskalācijas risku.